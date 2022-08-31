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Эрдоган назвал враждебным актом преследования Грецией турецких самолетов

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 07:54
Ердоган, фото twitter ЕП

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Греция бросила вызов НАТО и его союзникам, а не Турции, нацелив свои системы противовоздушной обороны на турецкие самолеты, выполнявшие разведывательную миссию Североатлантического союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Преследование по греческой системе ПВО турецких самолетов является "враждебным актом", заявил Эрдоган праздничным концертом к столетию Дня победы Турции в президентском комплексе в Анкаре.

Ранее стало известно, что греческие ракеты "земля-воздух" нацелились на турецкие истребители F-16, выполнявшие разведывательную миссию в международном воздушном пространстве. F-16 были на высоте 10 000 футов к западу от греческого острова Родос, когда включился радар систем С-300.

На прошлой неделе Турция вызвала военный атташе Греции и подала жалобу в НАТО после того, как греческие F-16 преследовали турецкие F-16, выполнявшие миссию для Североатлантического союза.

Греция отвергла турецкую версию событий. Министерство обороны страны заявило, что пять турецких самолетов появились без предварительного уведомления, чтобы сопровождать полет не имеющих сопровождения истребителей американских бомбардировщиков B-52 через зону, подлежащую контролю полетов Греции. "Греция не является нашим политическим, экономическим или военным эквивалентом или собеседником", - добавил Эрдоган. "Создание Грецией баз на островах Эгейского моря не имеет значения для Турции", - сказал он.

Кроме того, Эрдоган сказал, что его интересует ответ Соединенных Штатов на преследование турецких самолетов по греческой системе ПВО.

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"Поставляя Греции F-35, в которых они нам отказали, США своими руками открыли путь для этих самолетов быть в одном мешке с российскими системами ПВО", - добавил он.

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Темы: ТурцияГрецияавиаЭрдоган
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