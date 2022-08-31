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На Бахмутському і Авдіївському напрямках тривають запеклі бої – Генштаб

Ірина БалачукСереда, 31 серпня 2022, 08:23
Українські захисники. Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Російські окупанти не полишають наміру вийти на адміністративні кордони Донецької області – запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Мар’їнки та Первомайського.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із артилерії різних типів біля Бахмута, Бахмутського, Соледара, Яковлівки, Зайцевого, Майорська та Кодеми. Росіяни намагалися наступати у напрямках Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого, успіху не мали, відійшли. Намагаються встановити контроль над населеним пунктом Кодема, тривають бої.

На Авдіївському напрямку окупанти стріляли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського, Старомихайлівки та Нью-Йорка. Наступальними діями намагалися покращити тактичне положення у напрямках Красногорівки та Мар’їнки, але знову зазнали втрат та відступили.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На останньому окупанти стріляли з мінометів та артилерії в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Дмитрівка і Кіндратівка Сумської області.

На Харківському напрямку росіяни стріляли зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Дуванка, Клинове, Соснівка, Дементіївка, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Великі Проходи, Циркуни, Петрівка, Старий Салтів, Перемога, Шестакове, Байрак, Норцівка та Шевелівка.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога стріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Долини, Краснопілля, Богородичного та Вірнопілля. Авіація противника завдала удару неподалік Вірнопілля.

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На Краматорському напрямку противник обстріляв із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Веселе, Берестове, Богородичне, Тетянівка, Закітне, Мала Піскунівка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка. Окупанти завдали авіаударів по території неподалік Спірного та Івано-Дар’ївки.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано ворожий вогневий вплив біля Новомихайлівки, Парасковіївки, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Благодатного.

На Запорізькому напрямку росіяни вели обстріли з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж лінії зіткнення. Ворог перегруповує частини та підрозділи 3-го армійського корпусу на тимчасово зайнятій території Запорізької області, щоб відновити наступ на зазначеному напрямку.

На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Любомирівка, Новомиколаївка, Лупареве, Червоний Яр, Новогригорівка, Степове, Первомайське, Киселівка, Партизанське, Квітневе, Червона Долина, Кобзарці, Тернівка, Андріївка, Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Трудолюбівка, Добрянка, Потьомкине, Князівка та Тополине. Ударів авіації зазнали район Андріївки та урочище Плотницьке.

Корабельне угруповання росіян в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання розвідки та блокування цивільного судноплавства. Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України.

У Генштабі підкреслили, що ворог зазнає значних втрат у живій силі.

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Теми: УкраїнавійнаДонецька областьГенштаб
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