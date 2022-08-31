На Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются ожесточенные бои – Генштаб

Российские оккупанты не покидают намерений выйти на административные границы Донецкой области –ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в районах Кодемы, Зайцева, Песков, Первомайского и Марьинки.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из артиллерии разных типов возле Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки, Зайцева, Майорска и Кодемы. Россияне пытались наступать в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцева, успеха не имели, отошли. Пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.

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На Авдеевском направлении оккупанты стреляли из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Авдеевки, Опытного, Уманского, Первомайского, Старомихайловки и Нью-Йорка. Наступательными действиями пытались улучшить тактическое положение в направлениях Красногоровки и Марьинки, но снова понесли потери и отступили.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. На последнем оккупанты стреляли из минометов и артиллерии в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Дмитровка и Кондратовка Сумской области.

На Харьковском направлении россияне стреляли из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дуванка, Клиново, Сосновка, Дементиевка, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Большие Проходы, Циркуны, Петровка, Старый Салтов, Победа, Шестаково, Байрак, Норцовка и Шевелевка.

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На Славянском направлении подразделения врага стреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Долины, Краснополья, Богородичного и Вернополья. Авиация противника нанесла удар неподалеку от Вернополья.

На Краматорском направлении противник обстрелял из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Веселое, Берестовое, Богородичное, Татьяновка, Закотное, Малая Пискуновка, Григорьевка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка. Оккупанты нанесли авиаудары по территории неподалеку Спорного и Ивано-Дарьевки.

На Новопавловском направлении зафиксировано вражеское огневое влияние возле Новомихайловки, Парасковеевки, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного.

На Запорожском направлении россияне вели обстрелы из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль линии столкновения. Враг перегруппировывает части и подразделения 3-го армейского корпуса на временно занятой территории Запорожской области, чтобы возобновить наступление на указанном направлении.

На Южнобужском направлении противник продолжил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Александровка, Любомировка, Новониколаевка, Лупарево, Красный Яр, Новогригоровка, Степное, Первомайское, Киселевка, Партизанское, Квитневое, Красная Долина, Кобзарцы, Терновка, Андреевка, Осокоровка, Ольгино, Ивановка, Трудолюбовка, Добрянка, Потемкино, Княжевка и Тополино. Авиаудары оккупанты нанесли в районе Андреевки и урочища Плотницкое.

Корабельная группировка россиян в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи разведки и блокировки гражданского судоходства. Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.

В Генштабе подчеркнули, что враг несет значительные потери в живой силе.