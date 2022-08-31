В окупованому Криму спалахнула пожежа

У соцмережах публікують відео пожежі в тимчасово окупованому Криму, зазначається, що горіти може нафтобаза, або великі магазини біля неї.

Джерело: нардеп Олексій Гончаренко, місцеві телеграм-канали

Деталі: З 6:00 ранку 31 серпня місцеві пабліки пишуть, що у Красногвардійському районі окупованого Криму спалахнула потужна пожежа.

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Над місцем події видно густий стовп чорного диму.

Окупаційна "влада" загорання не коментувала.

У соцмережах повідомляють, що горить магазин "Доброцен" та склад "Мегабуду", начебто сталося коротке замикання, або ж стверджують, що палає нафтобаза.

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Оновлено: Згодом російські відомства повідомили, що в окупованому Криму горіло складське приміщення. Площа пожежі складала 800 кв.м. Пожежу уже нібито вдалося локалізували, а причина займання встановлюється.