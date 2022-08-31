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В оккупированном Крыму вспыхнул пожар

Алена МазуренкоСреда, 31 августа 2022, 08:48
В оккупированном Крыму вспыхнул пожар
скриншот

В соцсетях публикуют видео пожара во временно оккупированном Крыму, отмечается, что гореть может нефтебаза или крупные магазины возле нее.

Источник: нардеп Алексей Гончаренко, местные телеграмм-каналы

Детали: С 6:00 утра 31 августа местные паблики пишут, что в Красногвардейском районе оккупированного Крыма вспыхнул мощный пожар.

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Над местом происшествия виден густой столб черного дыма.

Оккупационная "власть" возгорания не комментировала.

В соцсетях сообщают, что горит магазин "Доброцен" и склад "Мегастроя", якобы произошло короткое замыкание, или же утверждают, что горит нефтебаза.

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Обновлено: Позже российские ведомства сообщили, что в оккупированном Крыму горело складское помещение. Площадь пожара составляла 800 кв.м. Пожар уже якобы удалось локализовать, а причина возгорания устанавливается.

Темы: Крымпожароккупациявойна
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