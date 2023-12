Британська розвідка розповіла про події на фронті під Херсоном

Британська розвідка повідомляє, що українським військовим вдалося місцями посунути лінію фронту на півдні і РФ напевно спробує посилювати ці ділянки.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 31 серпня, пише "Європейська правда".

Розвідка зазначає, що українські сили з понеділка 29 серпня продовжують атакувати південне угруповання російської армії на кількох напрямках.

"Українські сили посунули лінію фронту назад у деяких місцях, скориставшись тим, що російська лінія оборони там відносно нещільна. Згідно зі своїми доктринами, РФ зараз ймовірно спробує "затикати дірки" за допомогою спеціальних мобільних резервних груп. Серед них, скоріш за все, будуть деякі зі східного угруповання військ", - пишуть в огляді.

Також розповідають, що РФ далі шукає варіанти отримати підкріплення для своїх сил, кинутих проти України. Скоріш за все проти України спрямують "добровольчі батальйони" новоствореного 3-го армійського корпусу, які 24 серпня вирушили зі своєї бази під Москвою.

