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Британська розвідка розповіла про події на фронті під Херсоном

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 09:02

Британська розвідка повідомляє, що українським військовим вдалося місцями посунути лінію фронту на півдні і РФ напевно спробує посилювати ці ділянки.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 31 серпня, пише "Європейська правда".

Розвідка зазначає, що українські сили з понеділка 29 серпня продовжують атакувати південне угруповання російської армії на кількох напрямках.

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"Українські сили посунули лінію фронту назад у деяких місцях, скориставшись тим, що російська лінія оборони там відносно нещільна. Згідно зі своїми доктринами, РФ зараз ймовірно спробує "затикати дірки" за допомогою спеціальних мобільних резервних груп. Серед них, скоріш за все, будуть деякі зі східного угруповання військ", - пишуть в огляді. 

Також розповідають, що РФ далі шукає варіанти отримати підкріплення для своїх сил, кинутих проти України. Скоріш за все проти України спрямують "добровольчі батальйони" новоствореного 3-го армійського корпусу, які 24 серпня вирушили зі своєї бази під Москвою.

"Яка оперативна ефективність цих підрозділів - невідомо. 3-й армійський корпус, скоріш за все, недоукомплектований і ці вояки проходили обмежену підготовку", - зазначає британська розвідка. 

В огляді за попередній день розповідали, що ключовим фактором стійкості російських сил на півдні під час українського контрнаступу може стати згуртованість тих підрозділів, які туди стягнули.

Теми: ХерсонрозвідкаВелика Британія
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