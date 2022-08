Британская разведка рассказала о событиях на фронте под Херсоном

Британская разведка сообщает, что украинским военным удалось местами сдвинуть линию фронта на юге и РФ, скорее всего, попытается усиливать эти участки резервными подразделениями.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 31 августа, пишет "Европейская правда".

Разведка отмечает, что украинские силы с понедельника 29 августа продолжают атаковать южную группировку российской армии на нескольких направлениях.

"Украинские силы подвинули линию фронта назад в некоторых местах, воспользовавшись тем, что российская линия обороны там относительно неплотная. Согласно своим доктринам, РФ сейчас вероятно попытается "затыкать дыры" с помощью специальных мобильных резервных групп. Среди них, скорее всего, будут некоторые из восточной группировки войск", - пишут в обзоре.

Также рассказывают, что РФ дальше ищет варианты получить подкрепление для своих сил, брошенных против Украины. Скорее всего, против Украины направят "добровольческие батальоны" новосозданного 3-го армейского корпуса, которые 24 августа отправились со своей базы под Москвой.

"Какая оперативная эффективность этих подразделений – неизвестно. 3-й армейский корпус, скорее всего, недоукомплектован и эти бойцы проходили ограниченную подготовку", – отмечает британская разведка.

