Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Групу військових кораблів РФ помітили у винятковій економічній зоні Ірландії

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 09:13

Сили оборони Ірландії стежили за активністю російських військових кораблів, які у вівторок зробили розворот біля берегів країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

За групою суден, які залишалися в міжнародних водах, але в межах виключної економічної зони Ірландії (ВЕЗ), стежили сили Ірландії, Великої Британії та США.

Реклама:

Повідомляється, що кораблі прямували на північ із Середземного моря і були помічені біля південного узбережжя Ірландії, курсом на повернення до Росії через Ірландське море або Ла-Манш.

Однак у вівторок вранці група змінила напрямок і знову почала прямувати на південь.

Ірландські повітряні та морські сили були мобілізовані для спостереження за суднами, за якими також стежить Королівський флот Британії. Група складається з щонайменше двох військових кораблів і військово-морського танкера.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з повідомленнями ірландських ЗМІ, одним із суден є корабель із крилатими ракетами "Маршал Устинов", який мав взяти участь у запланованих навчаннях з бойовою стрільбою біля узбережжя Ірландії в лютому.

Проте, після відмови Дубліна та ірландської рибної промисловості Росія перенесла навчання за межі ВЕЗ країни.

Сили оборони Ірландії заявили, що їм відомо про діяльність кораблів і вони "стежать за ситуацією".

Ці переміщення відбулися незабаром після того, як в Адріатиці між Італією та Албанією було помічено іншу групу російських військових кораблів, що викликало занепокоєння з обох боків протоки Отранто.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Останні новини
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
Усі новини...
Реклама: