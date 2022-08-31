Групу військових кораблів РФ помітили у винятковій економічній зоні Ірландії

Сили оборони Ірландії стежили за активністю російських військових кораблів, які у вівторок зробили розворот біля берегів країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

За групою суден, які залишалися в міжнародних водах, але в межах виключної економічної зони Ірландії (ВЕЗ), стежили сили Ірландії, Великої Британії та США.

Повідомляється, що кораблі прямували на північ із Середземного моря і були помічені біля південного узбережжя Ірландії, курсом на повернення до Росії через Ірландське море або Ла-Манш.

Однак у вівторок вранці група змінила напрямок і знову почала прямувати на південь.

Ірландські повітряні та морські сили були мобілізовані для спостереження за суднами, за якими також стежить Королівський флот Британії. Група складається з щонайменше двох військових кораблів і військово-морського танкера.

Згідно з повідомленнями ірландських ЗМІ, одним із суден є корабель із крилатими ракетами "Маршал Устинов", який мав взяти участь у запланованих навчаннях з бойовою стрільбою біля узбережжя Ірландії в лютому.

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Проте, після відмови Дубліна та ірландської рибної промисловості Росія перенесла навчання за межі ВЕЗ країни.

Сили оборони Ірландії заявили, що їм відомо про діяльність кораблів і вони "стежать за ситуацією".

Ці переміщення відбулися незабаром після того, як в Адріатиці між Італією та Албанією було помічено іншу групу російських військових кораблів, що викликало занепокоєння з обох боків протоки Отранто.