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Группа военных кораблей РФ была замечена в исключительной экономической зоне Ирландии

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 09:13

Силы обороны Ирландии следили за активностью российских военных кораблей, во вторник совершивших разворот у берегов страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

За группой судов, которые оставались в международных водах, но в пределах исключительной экономической зоны Ирландии (СЭЗ), следили силы Ирландии, Великобритании и США.

Сообщается, что корабли следовали к северу от Средиземного моря и были замечены у южного побережья Ирландии, курсом на возвращение в Россию через Ирландское море или Ла-Манш.

Однако во вторник утром группа изменила направление и снова начала идти на юг.

Ирландские воздушные и морские силы были мобилизованы для наблюдения за судами, за которыми следит также Королевский флот Британии. Группа состоит из не менее двух военных кораблей и военно-морского танкера.

Согласно сообщениям ирландских СМИ, одним из судов является корабль с крылатыми ракетами "Маршал Устинов", который должен был принять участие в запланированных учениях с боевой стрельбой у побережья Ирландии в феврале.

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Однако после отказа Дублина и ирландской рыбной промышленности Россия перенесла обучение за пределы СЭЗ страны.

Силы обороны Ирландии заявили, что им известно о деятельности кораблей, и они "следят за ситуацией".

Эти перемещения произошли вскоре после того, как в Адриатике между Италией и Албанией была замечена другая группа российских военных кораблей, что вызвало беспокойство с обеих сторон пролива Отранто.

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