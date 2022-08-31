Росія на три доби зупинила постачання газу по "Північному потоку-1"

Транспорт газу газопроводом "Північний потік" зупинився до 3 вересня для проведення профілактичних робіт.

Про це повідомляється в даних газотранспортних операторів OPAL Gastransport і NEL Gastransport, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Згідно з графіком ремонту, він запланований з 04:00 31 серпня до 04:00 3 вересня. Причина зупинки – "профілактичні роботи на ГПУ N24 на КС "Портова".

Як раніше повідомляв "Газпром", зупинка необхідна, щоб провести технічне обслуговування та планово-попереджувальні роботи на єдиному робочому газоперекачувальному агрегаті Trent 60.

"За фактом завершення робіт та відсутності технічних несправностей агрегату транспорт газу буде відновлено до рівня 33 млн куб. м на добу", - раніше інформував "Газпром".

Комплекс регламентних робіт, згідно з чинним контрактом на технічне обслуговування, має бути виконаний спільно з фахівцями компанії Siemens.

Керівник Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер назвав це технічне обслуговування "незрозумілим".

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Нагадаємо, російська газова компанія "Газпром" у вівторок оголосила, що з 1 вересня призупиняє постачання газу найбільшому постачальнику газу Франції Engie "у зв'язку з несплатою липневих поставок у повному обсязі".