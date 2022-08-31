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Россия на трое суток остановила поставки газа по "Северному потоку-1"

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 09:37

Транспортировка газа по газопроводу "Северный поток" остановилась до 3 сентября для проведения профилактических работ.

Об этом сообщается в данных газотранспортных операторов OPAL Gastransport и NEL Gastransport, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно графику ремонта, он запланирован с 04:00 31 августа до 04:00 3 сентября. Причина остановки – "профилактические работы на ГПУ N24 на КС "Портовая".

Как ранее сообщал "Газпром", остановка необходима, чтобы провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате Trent 60.

"По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки", – ранее информировал "Газпром".

Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, должен быть выполнен совместно со специалистами компании Siemens.

Руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер назвал это техническое обслуживание "непонятным".

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Напомним, российская газовая компания "Газпром" во вторник объявила, что с 1 сентября приостанавливает поставки газа крупнейшему поставщику газа Франции Engie "в связи с неуплатой июльских поставок в полном объеме".

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Темы: ГазпромгазЕвропаСеверный поток-2
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