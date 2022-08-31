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Россия на трое суток остановила поставки газа по "Северному потоку-1"

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 09:37

Транспортировка газа по газопроводу "Северный поток" остановилась до 3 сентября для проведения профилактических работ.

Об этом сообщается в данных газотранспортных операторов OPAL Gastransport и NEL Gastransport, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно графику ремонта, он запланирован с 04:00 31 августа до 04:00 3 сентября. Причина остановки – "профилактические работы на ГПУ N24 на КС "Портовая".

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Как ранее сообщал "Газпром", остановка необходима, чтобы провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате Trent 60.

"По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки", – ранее информировал "Газпром".

Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, должен быть выполнен совместно со специалистами компании Siemens.

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Руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер назвал это техническое обслуживание "непонятным".

Напомним, российская газовая компания "Газпром" во вторник объявила, что с 1 сентября приостанавливает поставки газа крупнейшему поставщику газа Франции Engie "в связи с неуплатой июльских поставок в полном объеме".

Темы: ГазпромгазЕвропаСеверный поток-2
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