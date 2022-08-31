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Кулеба пропонує спецпрограму для солдатів РФ, які не хочуть воювати в Україні

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 09:58

Глава МЗС Дмитро Кулеба пропонує запустити спеціальну програму для російських військових, які більше не хочуть воювати в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Reuters.

"Меседж: рятуйся і тікай. Складіть зброю, здайтесь українським військам і отримайте можливість почати нове життя", – сказав Кулеба.

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"Я впевнений, що ця пропозиція варта того, тому що навіть якщо один російський військовий складе зброю і вирішить піти, це означає врятовані українські життя і наближення миру", - сказав Кулеба.

Він також знову закликав Європейський Союз заборонити в’їзд російським туристам, назвавши цей захід доцільним, оскільки більшість росіян підтримали "геноцидну загарбницьку війну" своєї країни.

"Час напівзаходів минув. Лише жорстка і послідовна політика може дати результат", — сказав Кулеба.

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"Візова заборона для російських туристів і деяких інших категорій буде відповідною відповіддю на геноцидну агресивну війну Росії в серці Європи, яку підтримує переважна більшість російських громадян", — наголосив він.

Як повідомлялося, найактивніше ідею заборони видачі туристичних віз просувають східні члени ЄС, зокрема безпосередні сусіди Росії Естонія та Фінляндія. Водночас Франція, Німеччина і зацікавлені у російських туристах країни Південної Європи продовжують виступати проти.

За словами головного дипломата ЄС, країни навряд чи домовляться про повну заборону туристичних поїздок, але можуть погодити певні зміни до чинних правил видачі віз громадянам Росії.

Головуюча у Раді ЄС Чехія висунула пропозицію про призупинення візової угоди з РФ як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

Теми: Кулеба ДмитроРосіявійнаЗбройні сили
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