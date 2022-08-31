Кулеба предлагает спецпрограмму для солдат РФ, которые не хотят воевать в Украине

Глава МИД Дмитрий Кулеба предлагает запустить специальную программу для российских военных, больше не желающих воевать в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Reuters.

"Меседж: спасайся и беги. Сложите оружие, сдайтесь украинским войскам и получите возможность начать новую жизнь", – сказал Кулеба.

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"Я уверен, что это предложение заслуживает того, потому что даже если один российский военный сложит оружие и решит уйти, это означает спасенные украинские жизни и приближение мира", - сказал Кулеба.

Он также снова призвал Европейский Союз запретить въезд российским туристам, назвав эту меру целесообразной, поскольку большинство россиян поддержали "геноцидную захватническую войну" своей страны.

"Время полумер прошло. Лишь жесткая и последовательная политика может дать результат", — сказал Кулеба.

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"Визовый запрет для российских туристов и некоторых других категорий будет ответным ответом на геноцидную агрессивную войну России в сердце Европы, которую поддерживает подавляющее большинство российских граждан", — подчеркнул он.

Как сообщалось, активнее всего идею запрета выдачи туристических виз продвигают восточные члены ЕС, в частности непосредственные соседи России Эстония и Финляндия. В то же время Франция, Германия и заинтересованные в российских туристах страны Южной Европы продолжают выступать против.

По словам главного дипломата ЕС, страны вряд ли договорятся о полном запрете туристических поездок, но могут согласовать определенные изменения в действующие правила выдачи виз гражданам России.

Председательствующая в Совете ЕС Чехия выдвинула предложение о приостановлении визового соглашения с РФ как компромиссный вариант. Этот шаг предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение времени обработки визовых заявлений и количество необходимых для этого документов.

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