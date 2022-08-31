Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба предлагает спецпрограмму для солдат РФ, которые не хотят воевать в Украине

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 09:58

Глава МИД Дмитрий Кулеба предлагает запустить специальную программу для российских военных, больше не желающих воевать в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Reuters.

"Меседж: спасайся и беги. Сложите оружие, сдайтесь украинским войскам и получите возможность начать новую жизнь", – сказал Кулеба.

Реклама:

"Я уверен, что это предложение заслуживает того, потому что даже если один российский военный сложит оружие и решит уйти, это означает спасенные украинские жизни и приближение мира", - сказал Кулеба.

Он также снова призвал Европейский Союз запретить въезд российским туристам, назвав эту меру целесообразной, поскольку большинство россиян поддержали "геноцидную захватническую войну" своей страны.

"Время полумер прошло. Лишь жесткая и последовательная политика может дать результат", — сказал Кулеба.

ВИДЕО ДНЯ

"Визовый запрет для российских туристов и некоторых других категорий будет ответным ответом на геноцидную агрессивную войну России в сердце Европы, которую поддерживает подавляющее большинство российских граждан", — подчеркнул он.

Как сообщалось, активнее всего идею запрета выдачи туристических виз продвигают восточные члены ЕС, в частности непосредственные соседи России Эстония и Финляндия. В то же время Франция, Германия и заинтересованные в российских туристах страны Южной Европы продолжают выступать против.

По словам главного дипломата ЕС, страны вряд ли договорятся о полном запрете туристических поездок, но могут согласовать определенные изменения в действующие правила выдачи виз гражданам России.

Председательствующая в Совете ЕС Чехия выдвинула предложение о приостановлении визового соглашения с РФ как компромиссный вариант. Этот шаг предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение времени обработки визовых заявлений и количество необходимых для этого документов.

Читайте также: Европа без россиян: как убедить государства ЕС закрыть границу для граждан РФ.

Темы: Кулеба ДмитрийРосcиявойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: Критиковать контрнаступление – это плевать в лицо солдатам, попробуйте сами
Кулеба перечислил задачи Украины и ЕС, которые планируют выполнить до декабря
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
Последние новости
10:45
Нацполиция против идеи разрешить им раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
Все новости...
Реклама: