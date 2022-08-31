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На Херсонщині йдуть бої, окупанти шукають партизан – ОВА

Ірина БалачукСереда, 31 серпня 2022, 10:02
Фото з Facebook Угруповання Об'єднаних сил

У Херсонській області тривають бойові дії, в Херсоні лунали автоматні черги, росіяни обстрілюють схід і південь України, а на окупованих територіях шукають партизанів.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 31 серпня

Деталі: На Херсонщині всю добу йшли бойові дії. Автоматні черги мешканці чули і на вулицях Херсона, у одному із мікрорайонів міста окупанти перевіряли приватні будинки, шукаючи партизан.

Гуманітарна ситуація на Херсонщині залишається напруженою. З початку війни на території області пошкоджено 2617 цивільних об’єктів, значна частина з яких – об’єкти житлового фонду, медичні та навчальні заклади. Критична ситуація у селах, які на межі областей.

Дніпропетровщина: ворог обстріляв Нікопольський район, у Нікополі одна людина дістала поранення. У місті пошкоджені 12 багатоповерхівок, кілька магазинів, аптек, ДЮСШ, культурно-спортивний комплекс, місцевий коледж, фармпідприємство. У Мирівській громаді без постраждалих та руйнувань.

На Харківщині внаслідок обстрілу центру Харкова із САУ "Піон" вдень 30 серпня 4 людини загинули та 12 постраждали. Вночі росіяни випустили три ракети з напрямку Бєлгорода. Дві – вибухнули на території Росії, 1 ракета вибухнула над Харковом – влучання в землю поряд із закладом вищої освіти в Київському районі. Двоє постраждалих. Також пізно ввечері 30 серпня росіяни обстріляли Новобаварський район Харкова із РСЗВ – пошкоджені будівлі.

Луганщина: на Бахмутському напрямку без змін. Ворог посилив вогневий впливу із танків, ствольної та реактивної артилерії. Здійснив 2 ракетних удари та 1 авіаудар, 16 артилерійських та 3 мінометних обстріли. Наступальні дії росіян не мали успіху. Усі атаки відбиті.

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У Донецькій області 4 загиблих і 2 поранених цивільних за добу. Росіяни стріляли з артилерії, РСЗВ "Град", ракет ЗРК С-300 по населених пунктах Красногорівка, Дружківка, Георгіївка, Корсунівка, Авдіївка, Карлівка, Тоненьке, Степанівка, Іванівське, Майське (поле), Бахмут. Вночі завдали ракетних ударів по Краматорську – пошкоджено щонайменше 4 багатоповерхівки, Слов'янську (житловий сектор, складські приміщення), Кураховому (центр міста, пошкоджені приватні автівки), Часовому Яру (промзона). Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Миколаївщина: у Миколаєві вдень 30 серпня ворог обстріляв об’єкти інфраструктури. Одна людина  загинула та двоє дістали поранення.  У Миколаївському районі двічі зафіксовані обстріли території с. Новомиколаївка Первомайської громади – там пошкоджені житлові будинки та прибудинкові приміщення, постраждалих немає. У Баштанському районі протягом минулої доби обстрілів зазнали прилеглі території смт Березнегуватого, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Протягом дня 30 серпня і вранці 31 серпня росіяни стріляли за межами с. Червона Долина Широківської громади. Внаслідок обстрілів сталося загоряння на сільськогосподарському підприємстві, постраждалих немає. Також, 31 серпня, орієнтовно о 06:00 були обстріли за межами с. Широке – постраждалих немає.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.

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Теми: Українавійна
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