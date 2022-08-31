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В Херсонской области идут бои, оккупанты ищут партизан – ОВА

Ирина БалачукСреда, 31 августа 2022, 10:02
Фото с Facebook Группировки Объединенных сил

В Херсонской области продолжаются боевые действия, в Херсоне раздавались автоматные очереди, россияне обстреливают восток и юг Украины, а на оккупированных территориях ищут партизан.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 31 августа

Детали: В Херсонской области в течение всех суток шли боевые действия. Автоматные очереди жители слышали и на улицах Херсона, в одном из микрорайонов города оккупанты проверяли частные дома в поисках партизан.

Гуманитарная ситуация в Херсонской области остается напряженной. С начала войны на территории области повреждено 2 617 гражданских объектов, значительная часть которых – объекты жилищного фонда, медицинские и учебные заведения. Критическая ситуация в селах, которые находятся на границе областей.

Днепропетровщина: враг обстрелял Никопольский район, в Никополе один человек получил ранения. В городе повреждено 12 многоэтажек, несколько магазинов, аптек, ДЮСШ, культурно-спортивный комплекс, местный колледж, фармпредприятие. В Мировской общине без пострадавших и разрушений.

В Харьковской области в результате обстрела центра Харькова из САУ "Пион" днем ​​30 августа 4 человека погибли и 12 пострадали. Ночью россияне выпустили три ракеты из направления Белгорода. Две – взорвались на территории России, 1 ракета взорвалась над Харьковом – попадание в землю рядом с заведением высшего образования в Киевском районе. Двое пострадавших. Также поздно вечером 30 августа россияне обстреляли Новобаварский район Харькова из РСЗО – повреждены здания.

Луганская область: на Бахмутском направлении без изменений. Враг усилил огненное влияние из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Нанес 2 ракетных удара и 1 авиаудар, 16 артиллерийских и 3 минометных обстрела. Наступательные действия россиян не имели успеха. Все атаки отражены.

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В Донецкой области 4 погибших и 2 раненых гражданских за сутки. Россияне стреляли из артиллерии, РСЗО "Град", ракет ЗРК С-300 по населенным пунктам Красногоровка, Дружковка, Георгиевка, Корсуновка, Авдеевка, Карловка, Тоненькое, Степановка, Ивановское, Майское (поле), Бахмут.

Ночью нанесли ракетные удары по Краматорску – повреждено по меньшей мере 4 многоэтажки, Славянске (жилой сектор, складские помещения), Курахово (центр города, повреждены частные автомобили), Часовом Яру (промзона). Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.

Николаевщина: в Николаеве днем ​​30 августа враг обстрелял объекты инфраструктуры. Один человек погиб и двое получили ранения. В Николаевском районе дважды зафиксированы обстрелы территории с. Новониколаевка Первомайской общины – там повреждены жилые дома и придомовые помещения, пострадавших нет. В Баштанском районе за прошедшие сутки обстрелам подверглись близлежащие территории пгт Березнеговатого, сел Высунск и Кавказ. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

В течение дня 30 августа и утром 31 августа россияне стреляли за пределами с. Красная Долина Широковской общины. В результате обстрелов произошло возгорание на сельскохозяйственном предприятии, пострадавших нет. Также 31 августа ориентировочно в 06:00 были обстрелы за пределами с. Широкое – пострадавших нет.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

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Темы: Украинавойна
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