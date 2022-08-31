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Найбільша група у Європарламенті закликає припинити видачу росіянам туристичних віз до ЄС

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 11:01

Європейська народна партія, найбільша група у Європарламенті, закликала призупинити видачу росіянам туристичних віз за війну, яку РФ веде проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву ЄНП оприлюднила у день, коли це питання мають обговорювати на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ у Празі.

"Це неприйнятно, щоб російські туристи відпочивали на європейських пляжах та у ресторанах у той час, як їхні співвітчизники вбивають українців", - йдеться у позиції партії. 

Окремі європарламентарі у своїх заявах наголошують, що росіяни не повинні мати можливості поїздок до ЄС, якщо підтримують агресивну війну проти України, та доки війна триває - точно не повинні розраховувати на якісь візові привілеї, і найпершим кроком має стати призупинення візової угоди з РФ від 2007 року.  

Деякі окремо наголошують, що йдеться у тому числі про безпеку самого ЄС, оскільки під виглядом туристів мандрувати країнами блоку можуть і люди, пов'язані з російськими спецслужбами.

Як відомо, найактивніше за візові санкції проти росіян виступають держави Балтії та Фінляндія, натомість Франція, Німеччина та країни Південної Європи, які зацікавлені у російських туристах - проти. 

За словами головного дипломата ЄС, країни навряд чи домовляться про повну заборону туристичних поїздок, але можуть погодити певні зміни до чинних правил видачі віз громадянам Росії.

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Теми: ЄСРосіявізиЄвропарламент
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