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Крупнейшая группа в Европарламенте призывает прекратить выдачу россиянам туристических виз в ЕС

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 11:01

Европейская народная партия, самая большая группа в Европарламенте, призвала приостановить выдачу россиянам туристических виз за войну, которую РФ ведет против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление ЕНП обнародовала в день, когда этот вопрос обсуждается на неформальной встрече министров иностранных дел в Праге.

"Это неприемлемо, чтобы российские туристы отдыхали на европейских пляжах и в ресторанах, в то время как их соотечественники убивают украинцев", - говорится в позиции партии.

Отдельные европарламентарии в своих заявлениях отмечают, что россияне не должны иметь возможности поездок в ЕС, если поддерживают агрессивную войну против Украины, и пока война продолжается - точно не должны рассчитывать на какие-то визовые привилегии, и первым шагом должно стать приостановление визового соглашения с РФ от 2007 года.

Некоторые отдельно отмечают, что речь идет в том числе о безопасности самого ЕС, поскольку под видом туристов путешествовать по странам блока могут и люди, связанные с российскими спецслужбами.

Активнее всего идею запрета выдачи туристических виз продвигают восточные члены ЕС, в частности непосредственные соседи России Эстония и Финляндия. В то же время Франция, Германия и заинтересованные в российских туристах страны Южной Европы продолжают выступать против.

По словам главного дипломата ЕС, страны вряд ли договорятся о полном запрете туристических поездок, но могут согласовать определенные изменения в действующие правила выдачи виз гражданам России.

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Темы: ЕСРосcиявизыЕвропарламент
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