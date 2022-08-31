В оккупированном Бердянске произошел взрыв возле штаба коллаборантов
Среда, 31 августа 2022, 11:52
Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщает, что в оккупированном Бердянске произошел взрыв возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией".
Источник: СтратКом ВСУ в Telegram
Дословно: "Оккупированный Бердянск. Возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией", которая активно участвует в подготовке к псевдо референдуму сегодня утром что-то взорвалось.
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Информации о пострадавших нет. Похоже кто-то неудачно выбросил окурок".