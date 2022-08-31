В оккупированном Бердянске произошел взрыв возле штаба коллаборантов

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщает, что в оккупированном Бердянске произошел взрыв возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией".

Источник: СтратКом ВСУ в Telegram

Дословно: "Оккупированный Бердянск. Возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией", которая активно участвует в подготовке к псевдо референдуму сегодня утром что-то взорвалось.

Реклама:

Информации о пострадавших нет. Похоже кто-то неудачно выбросил окурок".