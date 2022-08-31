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Силовики викрили корупційну схему в ДСНС: понад 50 обшуків

Валентина РоманенкоСереда, 31 серпня 2022, 12:27
Силовики викрили корупційну схему в ДСНС: понад 50 обшуків

Служба безпеки України заявляє про ліквідацію масштабної корупційної схеми в Державній службі з надзвичайних ситуацій, пов'язаної з вимаганням хабарів від підприємців за погодження дозвільної документації.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, пресслужба Офісу генпрокурора

Пряма мова: "Учасниками злочинної схеми є посадовці ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів, серед яких управління у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях, а також посадовці інших держустанов, які залучили до участі приватних осіб".  

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Деталі: За даними слідства, зловмисники організували схему отримання прибутків від підприємців за погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд. Для цього вони вступили у змову із фізичною-особою підприємцем.

Службовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за швидке підписання та реєстрацію технічної документації для ведення підприємницької діяльності. Підпис і печатка на дозвільному документі коштувала залежала від площі об’єкту.

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Повідомляється, що правоохоронці провели понад 50 обшуків по всій Україні.

 
 

Наразі повідомлено про підозру шістьом особам: підприємцю - у наданні неправомірної вигоди службовій особі. Службовій особі ЦА ДСНС України і чотирьом службовим особам територіальних підрозділів ДСНС України - в одержанні неправомірної вигоди. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Водночас СБУ каже, що було викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів.

Щомісячні "прибутки" зловмисників від організованої ними злочинної "схеми", за даними спецслужби, становили понад 10 млн грн.

 
 

Досудове слідство триває.

Теми: ДСНССБУкорупція
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