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Силовики разоблачили коррупционную схему в ГСЧС: более 50 обысков

Валентина РоманенкоСреда, 31 августа 2022, 12:27
Силовики разоблачили коррупционную схему в ГСЧС: более 50 обысков

Служба безопасности Украины заявляет о ликвидации масштабной коррупционной схемы в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, связанной с требованием взяток от предпринимателей за согласование разрешительной документации.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, пресс-служба Офиса генпрокурора

Прямая речь: "Участниками преступной схемы являются чиновники ГСЧС Украины и руководители ее региональных подразделений, среди которых управление в Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской, Ровенской, Львовской, Черниговской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Запорожской областях, а также должностные лица других госучреждений, привлекших к участию частных лиц".

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Детали: По данным следствия, злоумышленники организовали схему получения доходов от предпринимателей за согласование разрешительных документов по вопросам пожарной безопасности для общественных зданий и сооружений. Для этого они вступили в сговор с физическим лицом предпринимателем.

Чиновники ГСЧС требовали от руководителей крупных торговых центров и компаний взятки за скорейшее подписание и регистрацию технической документации для ведения предпринимательской деятельности. Подпись и печать на разрешительном документе стоила в зависимости от площади объекта.

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Сообщается, что правоохранители провели более 50 обысков по всей Украине.

 
 

Сообщено о подозрении шести лицам: предпринимателю - в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Должностному лицу ЦА ГСЧС Украины и четырем должностным лицам территориальных подразделений ГСЧС Украины – в получении неправомерной выгоды. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В то же время СБУ говорит, что были разоблачены десятки чиновников ГСЧС, которые брали взятки за фиктивное согласование разрешительных документов.

Ежемесячные "доходы" злоумышленников от организованной ими преступной "схемы", по данным спецслужбы, составили более 10 млн грн.

 
 

Досудебное следствие продолжается.

Темы: ГСЧССБУкоррупция
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