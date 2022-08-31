Прикордонники ліквідували ворожий склад боєприпасів на Донеччині

Прикордонники знищили склад боєприпасів та щонайменше чотирьох окупантів на Донеччині.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби України

Деталі: Повітряна розвідка прикордонників виявила у будівлі неподалік Слов’янська місце складування зброї та боєприпасів росіян. Військові відкрили вогонь по цілі зі станкового протитанкового гранатомета.

За інформацією прикордонників, ліквідовано щонайменше четверо окупантів та знищено боєкомплект.

У ДПСУ додали, що підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони продовжують успішно протидіяти російським загарбникам.