Прикордонники ліквідували ворожий склад боєприпасів на Донеччині
Середа, 31 серпня 2022, 12:50
Прикордонники знищили склад боєприпасів та щонайменше чотирьох окупантів на Донеччині.
Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби України
Деталі: Повітряна розвідка прикордонників виявила у будівлі неподалік Слов’янська місце складування зброї та боєприпасів росіян. Військові відкрили вогонь по цілі зі станкового протитанкового гранатомета.
За інформацією прикордонників, ліквідовано щонайменше четверо окупантів та знищено боєкомплект.
У ДПСУ додали, що підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони продовжують успішно протидіяти російським загарбникам.
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