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Прикордонники ліквідували ворожий склад боєприпасів на Донеччині

"Українська правда"Середа, 31 серпня 2022, 12:50
Фото: ДПСУ

Прикордонники знищили склад боєприпасів та щонайменше чотирьох окупантів на Донеччині.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби України 

Деталі: Повітряна розвідка прикордонників виявила у будівлі неподалік Слов’янська місце складування зброї та боєприпасів росіян. Військові відкрили вогонь по цілі зі станкового протитанкового гранатомета.

За інформацією прикордонників, ліквідовано щонайменше четверо окупантів та знищено боєкомплект.

У ДПСУ додали, що підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони продовжують успішно протидіяти російським загарбникам.

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Теми: Прикордонна службаДонецька областьвійна
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