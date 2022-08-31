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Пограничники ликвидировали вражеский склад боеприпасов в Донецкой области

"Украинская правда"Среда, 31 августа 2022, 12:50
Фото: ГПСУ

Пограничники уничтожили склад боеприпасов и как минимум четырех оккупантов в Донецкой области.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Детали: Воздушная разведка пограничников обнаружила в здании недалеко от Славянска место складирования оружия и боеприпасов россиян. Военные открыли огонь по цели из станкового противотанкового гранатомета.

По информации пограничников, ликвидированы по меньшей мере четыре оккупанта и уничтожен боекомплект.

В ГПСУ добавили, что подразделения Госпогранслужбы в составе Сил обороны продолжают успешно противодействовать российским захватчикам.

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Темы: Пограничная службаДонецкая областьвойна
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