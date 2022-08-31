П’ять країн ЄС пригрозили національними заходами, щоб обмежити в’їзд росіян

Східні країни ЄС, які межують з Росією, погрожують прийняти "національні заходи", щоб скоротити кількість російських громадян, які в’їжджають у їхні країни і Шенгенську зону, якщо Євросоюз не домовиться про колективний підхід.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у спільній заяві країн, яку бачила Financial Times.

Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва вимагають від Єврокомісії запропонувати "відповідні заходи щодо віз", які "рішуче зменшать потік російських громадян до Європейського Союзу та Шенгенської зони".

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"Допоки такі заходи не будуть введені на рівні ЄС, ми розглянемо можливість встановлення тимчасових заходів на національному рівні для вирішення неминучих проблем громадської безпеки, пов’язаних зі збільшенням потоку російських громадян через наші кордони", – сказали вони.

Ця загроза підвищує ставки для дебатів щодо віз у середу, оскільки Брюссель прагне зберегти єдність серед своїх членів, одночасно продовжуючи карати Росію за її війну проти України.

"Це наша національна компетенція – згідно з принципом національної безпеки вирішувати питання в’їзду на нашу територію", – сказав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

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Близько 700 000 росіян в'їхали в п'ять країн з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого. Більшість із них – туристи, які використовують прикордонні країни як ворота для поїздки на відпочинок до західних країн ЄС.

"Ми вважаємо, що це може стати серйозною загрозою громадській безпеці", – йдеться у спільній заяві п’яти країн, у якій також підкреслюється необхідність збереження "винятків для дисидентів, а також інших гуманітарних випадків".

"Нам потрібно продовжувати підтримувати опонентів путінського режиму та надавати їм можливість залишити Росію", – йдеться у заяві.

За відсутності консенсусу щодо заборони міністри закордонних справ використають зустріч у Празі, щоб домовитися про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Москвою 2007 року, що зробить російські візи дорожчими, вимагатиме більше підтверджуючих документів і призведе до довшого часу очікування.

П’ять країн заявили, що це призупинення є "необхідним першим кроком", але це не завадить їм шукати більш суворих заходів для зменшення кількості росіян, які в’їжджають у їхні країни.

За словами головного дипломата ЄС, країни навряд чи домовляться про повну заборону туристичних поїздок, але можуть погодити певні зміни до чинних правил видачі віз громадянам Росії.

Головуюча у Раді ЄС Чехія висунула пропозицію про призупинення візової угоди з РФ як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.