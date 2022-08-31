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Пять стран ЕС пригрозили национальными мерами, чтобы ограничить въезд россиян

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 13:06
Пять стран ЕС пригрозили национальными мерами, чтобы ограничить въезд россиян
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Граничащие с Россией восточные страны ЕС угрожают принять "национальные меры", чтобы сократить количество российских граждан, въезжающих в их страны и Шенгенскую зону, если Евросоюз не договорится о коллективном подходе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в совместном заявлении стран, которое видела Financial Times.

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва требуют от Еврокомиссии предложить "соответствующие меры по визам", которые "решительно снизят поток российских граждан в Европейский Союз и Шенгенскую зону".

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"До тех пор пока такие меры не будут введены на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность установления временных мер на национальном уровне для решения неизбежных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы", – сказали они.

Эта угроза повышает ставки для дебатов по поводу виз в среду, поскольку Брюссель стремится сохранить единство среди своих членов, одновременно продолжая наказывать Россию за ее войну против Украины.

"Это наша национальная компетенция согласно принципу национальной безопасности – решать вопросы въезда на нашу территорию", – сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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Около 700 тысяч россиян въехали в эти пять стран с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в конце февраля. Большинство из них – туристы, которые используют пограничные страны в качестве ворот для поездки на отдых в западные страны ЕС.

"Мы считаем, что это может стать серьезной угрозой общественной безопасности", - говорится в совместном заявлении пяти стран, в котором также подчеркивается необходимость сохранения "исключений для диссидентов, а также других гуманитарных случаев".

"Нам нужно продолжать поддерживать оппонентов путинского режима и давать им возможность покинуть Россию", – говорится в заявлении.

В отсутствие консенсуса относительно запрета министры иностранных дел используют встречу в Праге, чтобы договориться о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с Москвой в 2007 году, что сделает российские визы более дорогими, потребует больше подтверждающих документов и приведет к более долгому времени ожидания.

Пять стран заявили, что эта приостановка является "необходимым первым шагом", но это не помешает им искать более строгие меры для уменьшения количества въезжающих в их страны россиян.

По словам главного дипломата ЕС, страны вряд ли договорятся о полном запрете туристических поездок, но могут согласовать определенные изменения в действующие правила выдачи виз гражданам России.

Председательствующая в Совете ЕС Чехия выдвинула предложение о приостановлении визового соглашения с РФ как компромиссный вариант. Этот шаг предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение времени обработки визовых заявлений и количество необходимых для этого документов.

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Темы: ЕСвизыРосcиявойна
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