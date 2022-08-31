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З держрезерву продали дизпалива зі збитками у 205 мільйонів: оголошено підозру

Валентина РоманенкоСереда, 31 серпня 2022, 13:51
З держрезерву продали дизпалива зі збитками у 205 мільйонів: оголошено підозру
фото прокуратури

Правоохоронці підозрюють екскерівника Держагентства резерву України у завдаванні збитків державі на понад 205 млн гривень.

Джерело: пресслужби ДБР та Київської міської прокуратури, співрозмовник УП у правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, підозрюваний, обіймаючи у квітні 2021 році посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови Державного агентства резерву України та голови аукціонного комітету Держрезерву України, організував злочинну схему реалізації дизельного палива з держрезерву за значно заниженою вартістю.

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Правоохоронці традиційно не називають ім'я підозрюваного, але за даними УП, це Микита Барабаш.

Як встановило слідство, високопосадовець санкціонував продаж на профільному аукціоні 18 тисяч тонн дизельного палива за ціною, вдвічі меншою за ринкову.

Чиновник проігнорував рекомендації Міністерства економіки щодо належної оцінки ринкової вартості дизпалива.

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За результатами аукціону дизпаливо було продано приватній фірмі. Своїм рішенням чиновник завдав державі збитків на суму понад 205 мільйонів гривень, зазначають правоохоронці. Наразі йому оголошено підозру.

 

Вказано, що наразі чиновник обіймає посаду заступника голови Державної інспекції архітектури та містобудування.

Санкція статті про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, передбачає позбавлення волі до 6 років.

Досудове розслідування триває.

Теми: ДБРпрокуратура
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