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Из госрезерва продали дизтоплива с убытком в 205 миллионов: объявлено подозрение

Валентина РоманенкоСреда, 31 августа 2022, 13:51
Из госрезерва продали дизтоплива с убытком в 205 миллионов: объявлено подозрение
фото прокуратуры

Правоохранители подозревают экс-руководителя Госагентства резерва Украины в нанесении ущерба государству более чем на 205 млн гривен.

Источник: пресс-службы ГБР и Киевской городской прокуратуры, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, подозреваемый, занимая в апреле 2021 года должность временно исполняющего обязанности председателя Государственного агентства резерва Украины и председателя аукционного комитета Госрезерва Украины, организовал преступную схему реализации дизельного топлива из госрезерва по значительно заниженной стоимости.

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Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но, по данным УП, это Никита Барабаш.

Как установило следствие, чиновник санкционировал продажу на профильном аукционе 18 тысяч тонн дизельного топлива по цене, вдвое меньше рыночной.

Чиновник проигнорировал рекомендации Министерства экономики о надлежащей оценке рыночной стоимости дизтоплива.

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По результатам аукциона дизтопливо было продано частной фирме. Своим решением чиновник нанес государству ущерб на сумму более 205 миллионов гривен, отмечают правоохранители. Ему объявлено подозрение.

 

Указано, что сейчас чиновник занимает должность заместителя председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Санкция статьи о злоупотреблении служебным положением, повлекшая тяжкие последствия, предусматривает лишение свободы до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Темы: ГБРпрокуратура
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