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Інфляція у єврозоні досягла рекордних 9,1%

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 14:12

Індекс зростання споживчих цін у єврозоні в серпні 2022 року відносно серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

Такі попередні оцінки Євростат оприлюднив 31 серпня, повідомляє "Європейська правда"

Інфляція у серпні очікувано становитиме 9,1%, тоді як у липні становила 8,9%, що також було історичним максимумом.

За категоріями, найбільше зросли ціни на енергоносії (38,3% - що, втім, менше, ніж липневий показник 39,6%), продукти харчування, алкоголь і тютюн (10,6%). 

Нагадаємо, до єврозони входять Бельгія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Португалія, Словаччина, Словенія та Фінляндія. 

Як повідомлялося, курс євро наприкінці серпня впав до рекордно низького рівня за останні 20 років.

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Теми: ЄСінфляція
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