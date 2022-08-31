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Инфляция в еврозоне достигла рекордных 9,1%

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 14:12

Индекс роста потребительских цен в еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

Такие предварительные оценки Евростат обнародовал 31 августа, сообщает "Европейская правда".

Инфляция в августе будет составлять 9,1%, тогда как в июле составляла 8,9%, что также было историческим максимумом.

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По категориям больше всего выросли цены на энергоносители (38,3% - что, впрочем, меньше, чем июльский показатель 39,6%), продукты питания, алкоголь и табак (10,6%).

Напомним, в еврозону входят Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словакия, Словения и Финляндия.

Как сообщалось, курс евро в конце августа упал до рекордно низкого уровня за последние 20 лет.

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Темы: ЕСинфляция
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