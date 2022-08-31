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Угорщина домовилася з РФ про додаткові поставки газу з 1 вересня

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 15:45
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"Газпром" з 1 вересня постачатиме в Угорщину через Сербію на 5,8 млн кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

Про це повідомив міністр закордонних справ Петер Сійярто на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"З "Газпромом" досягнуто домовленості: із завтрашнього дня до Угорщини надходитиме на 5,8 млн кубометрів природного газу більше понад договірну кількість. Наше енергопостачання у безпеці!", - написав Сійярто.

Угорський міністр не вказав, скільки коштуватиме додатковий газ.

"Газпром" у серпні вже почав збільшувати поставки газу в Угорщину, додавши до раніше узгоджених поставок газопроводом "Турецький потік".

Станом на 1 серпня запаси Угорщини складали 3,25 млрд кубометрів газу, що становить понад 51% від загальної ємності сховищ.

Відповідно до угоди, підписаної минулого року, Угорщина отримує 3,5 мільярда кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію та ще 1 мільярд кубометрів через трубопровід з Австрії. Угода з "Газпромом" розрахована на 15 років.

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Нагадаємо, Росія погодилась дати Угорщині додаткові 700 мільйонів кубометрів газу після візиту Сійярто до Москви.

Після цього Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт "Пакш ІІ" – розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом".

Раніше Сійярто також заявив, що Угорщина не підтримує запровадження візових обмежень для росіян чи ускладнення процедури видачі віз.

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Теми: УгорщинаРосіяенергетика
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