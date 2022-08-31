Венгрия договорилась с РФ о дополнительных поставках газа с 1 сентября

"Газпром" с 1 сентября будет поставлять в Венгрию через Сербию на 5,8 млн кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"С "Газпромом" достигнута договоренность: с завтрашнего дня в Венгрию будет поступать на 5,8 млн кубометров природного газа больше договорного количества. Наше энергоснабжение в безопасности!" - написал Сийярто.

Венгерский министр не указал, сколько будет стоить дополнительный газ.

"Газпром" в августе уже начал увеличивать поставки газа в Венгрию, прибавив к ранее согласованным поставкам по газопроводу "Турецкий поток".

По состоянию на 1 августа запасы Венгрии составляли 3,25 млрд. кубометров газа, что составляет более 51% от общей емкости хранилищ.

Согласно соглашению, подписанному в прошлом году, Венгрия получает 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Болгарию и Сербию и еще 1 миллиард кубометров через трубопровод из Австрии. Соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет.

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Напомним, Россия согласилась дать Венгрии дополнительные 700 миллионов кубометров газа после визита Сийярто в Москву.

После этого Управление по атомной энергетике Венгрии выдало разрешение на проект "Пакш II" - расширение атомной электростанции "Пакш", которым будет заниматься российская государственная корпорация "Росатом".

Ранее Сийярто также заявил, что Венгрия не поддерживает введение визовых ограничений для россиян или усложнение процедуры выдачи виз.