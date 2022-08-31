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ЄС повністю не заборонить в'їзд росіянам, але ускладнить його - Сійярто

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 16:03
ФОТО PIXABAY.COM

Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією про спрощення візового режиму та наразі не буде вводити загальну заборону на туристичні поїздки росіян.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, про домовленість, досягнуту на зустрічі глав МЗС ЄС у Празі, оголосив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у своєму Facebook.

Дипломат сказав, що Угорщина разом з деякими іншими державами-членами виступила проти загальної візової заборони для росіян на зустрічі міністрів ЄС у Празі.

"Загальної заборони на видачу віз громадянам Росії не буде. Кілька держав-членів підняли свій голос проти цього, включаючи мене", - зазначив Сійярто.

Він сказав, що угода, яка спрощує видачу віз, буде призупинена. Це рішення отримало підтримку кваліфікованої більшості. 

Сійярто не сказав, чи підтримує Угорщина цей захід.

Країни східної та північної Європи рішуче підтримують заборону туристичних поїздок росіян до ЄС.

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Серед країн, які поки виступають проти візових обмежень для звичайних росіян - Німеччина, Франція та країни Південної Європи, зацікавлені у російських туристах.

Читайте також: Європа без росіян: як переконати держави ЄС закрити кордон для громадян РФ.

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Теми: візиЄСРосіявійна
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