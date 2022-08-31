ЕС полностью не запретит въезд россиянам, но усложнит его - Сийярто

Европейский Союз приостановит действие соглашения с Россией об упрощении визового режима, но пока не будет вводить общий запрет на туристические поездки россиян.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, о договоренности, достигнутой на встрече глав МИД ЕС в Праге, объявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем Facebook.

Дипломат сказал, что Венгрия вместе с некоторыми другими государствами-членами выступила против общего визового запрета для россиян на встрече министров ЕС в Праге.

"Общего запрета на выдачу виз гражданам России не будет. Несколько государств-членов подняли свой голос против этого, включая меня", - отметил Сийярто.

Он сказал, что соглашение, упрощающее выдачу виз, будет приостановлено. Это решение получило поддержку квалифицированного большинства.

Сийярто не сказал, поддерживает ли Венгрия эту меру.

Страны Восточной и Северной Европы решительно поддерживают запрет туристических поездок россиян в ЕС.

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Среди стран, пока выступающих против визовых ограничений для обычных россиян - Германия, Франция и страны Южной Европы, заинтересованные в российских туристах.

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