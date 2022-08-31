Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС полностью не запретит въезд россиянам, но усложнит его - Сийярто

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 16:03
ЕС полностью не запретит въезд россиянам, но усложнит его - Сийярто
ФОТО PIXABAY.COM

Европейский Союз приостановит действие соглашения с Россией об упрощении визового режима, но пока не будет вводить общий запрет на туристические поездки россиян.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, о договоренности, достигнутой на встрече глав МИД ЕС в Праге, объявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем Facebook.

Дипломат сказал, что Венгрия вместе с некоторыми другими государствами-членами выступила против общего визового запрета для россиян на встрече министров ЕС в Праге.

Реклама:

"Общего запрета на выдачу виз гражданам России не будет. Несколько государств-членов подняли свой голос против этого, включая меня", - отметил Сийярто.

Он сказал, что соглашение, упрощающее выдачу виз, будет приостановлено. Это решение получило поддержку квалифицированного большинства.

Сийярто не сказал, поддерживает ли Венгрия эту меру.

ВИДЕО ДНЯ

Страны Восточной и Северной Европы решительно поддерживают запрет туристических поездок россиян в ЕС.

Среди стран, пока выступающих против визовых ограничений для обычных россиян - Германия, Франция и страны Южной Европы, заинтересованные в российских туристах. 

Читайте также: Европа без россиян: как убедить государства ЕС закрыть границу для граждан РФ.

Темы: визыЕСРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
визы
Пограничники рассказали, сколько россиян получили украинские визы за год
Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам, которую приостанавливала из-за мятежа "Вагнера"
Главе МИД Бельгии грозит вотум недоверия из-за виз для представителей Ирана и РФ
Последние новости
10:45
Нацполиция против идеи разрешить им раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
Все новости...
Реклама: