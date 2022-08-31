СБУ зібрала доказову базу на ще трьох російських катів: підполковника і строковиків

Служба безпеки України зібрала грунтовні докази воєнних злочинів ще трьох російських військових, які творили безчинства під час окупації Київщини.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зокрема, йдеться про підполковника Андрія Марушкіна, командира 15-ї окремої гвардійської мотострілкової Олександрійської бригади (ОМСБр) та контрактників Олексія Токмакова та Олексія Крошкіна.

Так, підполковник Марушкін у період з 1 по 30 березня 2022 року віддавав злочинні накази здійснювати артилерійські обстріли населених пунктів і цивільних об’єктів.

Це спричинило значні руйнування громадських об’єктів і загибель, у тому числі й мирних мешканців. Зокрема, через цей злочинний наказ постраждали люди у:

6 селах Броварського району Київської області (Лук’янівка, Першотравневе, Гоголів, Світильня, Богданівка, Шевченкове);

3 селах Ніжинського району Чернігівської області (Нова Басань, Стара Басань, Новий Биків).

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Наразі російському військовому повідомлено про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України: ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій та вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою.

Що стосується двох контрактників зс РФ, то за даними СБУ, 11 березня вони застрелили мешканця Гостомеля, який відмовився допомагати окупантам у розвантаженні боєприпасів.

За свідченнями очевидця, Токмаков віддав завідомо злочинний наказ розстріляти мирного чоловіка, а його підлеглий, контрактник Крошкін, цей наказ виконав.

Вказано, що працюючи у рамках даного кримінального провадження, співробітники СБУ також встановили місця дислокації керівних штабів двох окремих військових підрозділів, які окупували Гостомель, і вилучили списки особового складу "елітного" підрозділу поліції росгвардії РФ.