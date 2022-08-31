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СБУ собрала доказательную базу еще на трех российских изуверов: подполковника и срочников

Валентина РоманенкоСреда, 31 августа 2022, 16:04
СБУ собрала доказательную базу еще на трех российских изуверов: подполковника и срочников
иллюстрация сбу

Служба безопасности Украины собрала основательные доказательства военных преступлений еще трех российских военных, творивших бечинства во время оккупации Киевщины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: В частности, речь идет о подполковнике Андрее Марушкине, командире 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады (ОМСБр) и контрактниках Алексее Токмакове и Алексее Крошкине.

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Так, подполковник Марушкин в период с 1 по 30 марта 2022 г. отдавал преступные приказы осуществлять артиллерийские обстрелы населенных пунктов и гражданских объектов.

Это повлекло за собой значительные разрушения общественных объектов и гибель, в том числе и мирных жителей. В частности, из-за этого преступного приказа пострадали люди в:

  • 6 селах Броварского района Киевской области (Лукьяновка, Первомайское, Гоголев, Светильник, Богдановка, Шевченково);
  • 3 селах Нежинского района Черниговской области (Новая Басань, Старая Басань, Новый Быков).

В настоящее время российскому военному сообщено о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса Украины: ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий и совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору.

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Что касается двух контрактников из РФ, то по данным СБУ, 11 марта они застрелили жителя Гостомеля, отказавшегося помогать оккупантам в разгрузке боеприпасов.

По свидетельствам очевидца, Токмаков отдал заведомо преступный приказ расстрелять мирного жителя, а его подчиненный, контрактник Крошкин, этот приказ выполнил.

Указано, что, работая в рамках данного уголовного производства, сотрудники СБУ также установили места дислокации руководящих штабов двух отдельных военных подразделений, которые оккупировали Гостомель, и изъяли списки личного состава "элитного" подразделения полиции росгвардии РФ.

Темы: СБУвойна
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