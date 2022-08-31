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Лише 7% українців не планують повертатися з-за кордону

Мазуренко Альона Середа, 31 серпня 2022, 16:05
фото: GETTY IMAGES

За результатами опитування центру Разумкова, переважна більшість тимчасово переселених за кордон українців планують повернутися в Україну і лише 7% респондентів не плануюють повертатися.

Джерело: результати опитування центру Разумкова 

Дослівно: "Даючи відповідь стосовно намірів повернення в Україну, 36% респондентів висловлюють намір повернутися після того, як переконаються, що в місцевості, де вони жили, безпечно перебувати, 35% — відразу після того, як закінчиться війна, 13% — через рік або через кілька років після закінчення війни, 7% — після того, як відновить роботу підприємство, на якому вони працювали або будуть впевнені, що знайдуть іншу роботу у себе вдома, 11% планують повернутися найближчим часом, а 7% взагалі не планують повертатися в Україну (серед тих, хто має постійну роботу в країні перебування, таких 18%)".

 

Деталі: Відзначається, що частіше планують повернутися найближчим часом жителі Західного (18%) і Центрального (15%) регіонів, тоді як серед біженців із Східного та Південного регіонів — лише 6%.

88% тих, хто планує повертатися в Україну, відповіли, що після повернення планують поселитися в тій же області, де проживали до війни, 7% — що планують поселитися в іншій області (переважно це жителі Східного регіону).

81% респондентів відповіли, що мали роботу до війни. Серед тих, хто до війни мав роботу, лише 11% впевнені, що після повернення будуть працювати там само, де й працювали раніше, ще 34% сподіваються на це, 12% сподіваються знайти іншу роботу, а 36% ще не знають, де будуть працювати і чи їм вдасться знайти роботу.

Он-лайн опитування проводилося соцслужбою Центру Разумкова з 20 липня по 25 серпня 2022 року серед українців віком від 18 років, які після початку повномастабної російської агресії виїхали з України у зв’язку з воєнними діями.

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Респонденти відбиралися методом "снігової кулі" та через розміщення звернень стосовно участі в опитуванні у Facebook-групах, що об’єднують представників української спільноти та біженців в різних країнах (методом "self selected sample").

Були опитані 511 біженців у 30 країнах. Найбільше серед опитаних біженців, що перебували на території Польщі (110 осіб) та Німеччини (85 осіб). 231 особа була опитана в інших країнах Європейського Союзу, 63 особи — в країнах поза ЄС (Молдова, Туреччина, Швейцарія, Велика Британія, США, Ізраїль).

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Теми: опитуваннясоціологіяУкраїнавійна
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