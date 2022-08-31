Только 7% украинцев не планируют возвращаться из-за границы

По результатам опроса центра Разумкова, большинство временно переселенных за границу украинцев планируют вернуться в Украину и только 7% респондентов не планируют возвращаться.

Источник: результаты опроса центра Разумкова

Дословно: "Давая ответ о намерениях возвращения в Украину, 36% респондентов выражают намерение вернуться после того, как убедятся, что в местности, где они жили, безопасно находиться, 35% — сразу после окончания войны, 13% — через год или через несколько лет после окончания войны, 7% — после того, как возобновит работу предприятие, на котором они работали или будут уверены, что найдут другую работу у себя дома, 11% планируют вернуться в ближайшее время, а 7% вообще не планируют возвращаться в Украину (среди имеющих постоянную работу в стране пребывания таких 18%)".

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Детали: Отмечается, что чаще планируют вернуться в ближайшее время жители Западного (18%) и Центрального (15%) регионов, в то время как среди беженцев из Восточного и Южного регионов всего 6%.

88% планирующих возвращаться в Украину ответили, что планируют поселиться в той же области, где проживали до войны, 7% — что планируют поселиться в другой области (преимущественно это жители Восточного региона).

81% респондентов ответили, что работали до войны. Среди тех, кто до войны имел работу, только 11% уверены, что по возвращении будут работать там же, где и работали раньше, еще 34% надеются на это, 12% надеются найти другую работу, а 36% еще не знают, где будут работать и удастся ли найти работу.

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Он-лайн опрос проводился соцслужбой Центра Разумкова с 20 июля по 25 августа 2022 среди украинцев в возрасте от 18 лет, которые после начала полномасштабной российской агрессии выехали из Украины в связи с военными действиями.

Респонденты отбирались методом "снежного шара" и через размещение обращений по поводу участия в опросе в Facebook-группах, объединяющих представителей украинского сообщества и беженцев в разных странах (методом "self selected sample").

Было опрошено 511 беженцев в 30 странах. Больше всего среди опрошенных беженцев, находившихся на территории Польши (110 человек) и Германии (85 человек). 231 человек был опрошен в других странах Европейского Союза, 63 человека - в странах вне ЕС (Молдова, Турция, Швейцария, Великобритания, США, Израиль).