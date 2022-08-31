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Оборонці Харківщини відмінусували російську САУ "Акація" з екіпажем і БК

Валентина РоманенкоСереда, 31 серпня 2022, 16:41
Оборонці Харківщини відмінусували російську САУ Акація з екіпажем і БК
САУ "Акація" ілюстративне фото з сайту militaryarms.ru

Укарїнські військові знищили на Харківщині російську САУ 2С3 "Акація" разом із розрахунком та боєприпасами.

Джерело: Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії

Деталі: Зазначається, що аеророзвідка Нацгвардії у рамках заходів контрбатарейної боротьби відшукала ціль, корегувала вогонь артилеристів Збройних сил України та зафіксувала результат їхньої віртуозної роботи.

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САУ 2С3 "Акація" має калібр 152 мм, а також розрахунок з чотирьох членів екіпажу. Має ефективну дальність стрільби на 20 км.

Теми: війнаХарківська область
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