Защитники Харьковщины минуснули российскую САУ "Акация" с экипажем и БК

Украинские военные уничтожили в Харьковской области российскую САУ 2С3 "Акация" вместе с расчетом и боеприпасами.

Источник: Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии

Детали: Отмечается, что аэроразведка Нацгвардии в рамках мер контрбатарейной борьбы отыскала цель, корректировала огонь артиллеристов Вооруженных сил Украины и зафиксировала результат их виртуозной работы.

Реклама:

САУ 2С3 "Акация" имеет калибр 152 мм, а также расчет из четырех членов экипажа. Имеет эффективную дальность стрельбы на 20 км.