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Защитники Харьковщины минуснули российскую САУ "Акация" с экипажем и БК

Валентина РоманенкоСреда, 31 августа 2022, 16:41
Защитники Харьковщины минуснули российскую САУ Акация с экипажем и БК
САУ “Акация” иллюстративное фото с сайта militaryarms.ru

Украинские военные уничтожили в Харьковской области российскую САУ 2С3 "Акация" вместе с расчетом и боеприпасами.

Источник: Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии

Детали: Отмечается, что аэроразведка Нацгвардии в рамках мер контрбатарейной борьбы отыскала цель, корректировала огонь артиллеристов Вооруженных сил Украины и зафиксировала результат их виртуозной работы.

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САУ 2С3 "Акация" имеет калибр 152 мм, а также расчет из четырех членов экипажа. Имеет эффективную дальность стрельбы на 20 км.

Темы: войнаХарьковская область
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