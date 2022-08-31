Двох співробітників мінекономіки Німеччини запідозрили у роботі на Росію - Die Zeit

У Німеччині двох високопосадовців міністерства економіки запідозрили у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомило німецьке видання Die Zeit, пише "Європейська правда".

Згідно з інформацією, двоє високопоставлених чиновників з міністерства економіки, які займають ключові посади в сфері енергопостачання, зараз перебувають під прицілом управління із захисту конституції. Федеральне відомство перевіряє, чи не могли працювати зазначені чиновники на Росію.

Видання повідомило, що мінекономіки передало справу до управління із захисту конституції після того, як щодо двох посадовців виникли внутрішні підозри. Чиновники привернули увагу тим, що займали помітну проросійську позицію в пропозиціях щодо газової та енергетичної політики.

Зокрема, у відомстві зіткнулися з невідповідностями у внутрішніх документах щодо "Північного потоку-2" та рівня заповнення газосховищ, а також у звіті про безпеку постачання до Німеччини. Повідомляється, що багато документів висловлювали російську точку зору і часто не відповідали офіційній лінії уряду.

Відомство із захисту конституції перевірило резюме чиновників і виявило у них "біографічні аномалії", такі як, наприклад, навчальна поїздка до Росії в одному випадку, повідомило видання з посиланням на неназвані джерела в Берліні.

Втім, у випадку з двома підозрюваними чиновниками, згідно з повідомленнями джерел, не було виявлено жодних вагомих доказів того, що йдеться про шпигунство чи корупцію.

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Повноцінного стеження, включаючи спостереження, прослуховування телефонних розмов і читання електронних листів, не було: закон для цього вимагає наявності "фактичних ознак" шпигунської діяльності.

Відомство із захисту конституції не є органом прокуратури, не ухвалює вироки, а лише збирає докази. Тож міністр економіки Роберт Габек має ухвалити рішення про те, як вчинити з двома високопосадовцями, довіра до яких зменшилася, але проти яких ще немає переконливих доказів.

Нагадаємо, група розслідувачів стверджує, що викрила шпигунку російської військової розвідки ГРУ, яка десятиліття видавала себе за латиноамериканську дизайнерку ювелірних виробів і гуляла зі співробітниками НАТО в Неаполі.

Також повідомлялося, що спецслужби РФ стежили за тренуванням українських військових у Німеччині.