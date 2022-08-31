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Двух сотрудников Минэкономики Германии заподозрили в работе на Россию – Die Zeit

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 16:47
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В Германии двух высокопоставленных должностных лиц министерства экономики заподозрили в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщило немецкое издание Die Zeit, пишет "Европейская правда".

Два высокопоставленных чиновника из министерства экономики, занимающие ключевые должности в сфере энергоснабжения, сейчас находятся под прицелом управления по защите конституции. Федеральное ведомство проверяет, не могли ли работать указанные чиновники на Россию.

Издание сообщило, что Минэкономики передало дело в управление по защите конституции после того, как в отношении двух должностных лиц возникли внутренние подозрения. Чиновники привлекли внимание тем, что занимали заметную пророссийскую позицию в предложениях по газовой и энергетической политике.

В частности, в ведомстве столкнулись с несоответствиями во внутренних документах по "Северному потоку-2" и уровню заполнения газохранилищ, а также в отчете о безопасности поставок в Германию. Сообщается, что многие документы высказывали российскую точку зрения и часто не соответствовали официальной линии правительства.

Ведомство по защите конституции проверило резюме чиновников и обнаружило у них "биографические аномалии", такие как, например, поездка на учебу в Россию в одном случае, сообщило издание со ссылкой на неназванные источники в Берлине.

Впрочем, в случае с двумя подозреваемыми чиновниками министерства, по сообщениям источников, не было обнаружено никаких веских доказательств того, что речь идет о шпионаже или коррупции.

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Полноценной слежки, включая наблюдение, прослушивание телефонных разговоров и чтение электронных писем, не было: закон для этого требует наличия "фактических признаков" шпионской деятельности.

Ведомство по защите конституции не является органом прокуратуры, не выносит приговоры, а только собирает доказательства. Поэтому министр экономики Роберт Хабек должен принять решение о том, как поступить с двумя чиновниками, доверие к которым уменьшилось, но против которых еще нет убедительных доказательств.

Напомним, группа расследователей утверждает, что разоблачила шпионку российской военной разведки ГРУ, которая десятилетия выдавала себя за латиноамериканского дизайнера ювелирных изделий и гуляла с сотрудниками НАТО в Неаполе.

Также сообщалось, что спецслужбы РФ следили за тренировкой украинских военных в Германии.

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Темы: ГерманияшпионажРосcия
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