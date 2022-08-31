До кінця року в РФ майже закінчаться снаряди, артилерія та бронетехніка – ЗМІ

До кінця 2022 року в Росії спостерігатиметься гострий дефіцит снарядів, артилерії та бронетехніки.

Джерело: The Insider

Дослівно: "Пів року війни для Росії призвели не тільки до колосальних непоправних втрат у живій силі, але й до величезної витрати озброєнь та військової техніки: керованих ракет вже дуже мало, снаряди для артилерії та бронетехніка вичерпаються до кінця року, а стан військової авіації не дозволяє вести повномасштабну повітряну кампанію.

Через санкції Росія не може продовжувати повноцінне промислове виробництво озброєнь і поповнювати запаси озброєнь, які швидко добігають кінця".

Деталі: Згідно з аналізом видання, за пів року агресії проти України Росія мала витратити не менше 7 млн снарядів, без урахування втрат прифронтових складів внаслідок українських ударів.

"При збереженні інтенсивності війни на нинішньому рівні Москва вже до кінця 2022 року зіткнеться зі справжнім снарядним голодом і з метою економії змушена буде скорочувати використання артилерії", - йдеться в тексті.

Автор зазначає також проблему зношування стволів. При цьому, якщо направляючі на реактивних системах залпового вогню при належному обслуговуванні мають тривалий ресурс експлуатації, то у нарізних гармат артилерійських, як і у танкових гармат, стволи зношуються набагато швидше.

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Як пише видання, до кінця 2022 року зношування артилерії саме собою призведе до різкого зниження її ефективності.

Таким чином, очікуваний снарядний голод має збігтися з наростаючим дефіцитом артилерійських знарядь.

При цьому, як пише The Insider, "справи йдуть зовсім не гладко" і у виробництві артилерії та боєприпасів.

"Будучи відрізаними від поставок західного обладнання, запчастин і матеріалів і одночасно обмеженими за людським капіталом та продуктивністю праці, російські виробники артилерії та боєприпасів неминуче зіткнуться в найближчій перспективі не стільки зі стагнацією, скільки зі скороченням виробництва", - йдеться в тексті.

Також у РФ наростає дефіцит далекобійних ракет. Однак Росія маскує цей дефіцит обстрілами українських міст з далекобійної реактивної артилерії та використанням комплексів ППО/ПРО С-300/С-400 для ударів по наземних цілях.

Навряд чи російська промисловість має потенціал для серйозного збільшення виробництва ракет через не лише ембарго на постачання обладнання та кадрових обмежень, а й через порівняно низьку продуктивність праці, йдеться у тексті.

Також згадується про можливий дефіцит бронетехніки. "Навіть з урахуванням підвезення відносно свіжої, нехай і не нової бронетехніки з військових частин та баз зберігання, левова її частка за збереження високої інтенсивності бойових дій до кінця 2022 року повинна буде піти на ремонт, за умови, що не буде знищена", - пише видання.

Воно зазначає, що ситуація в авіації, "на перший погляд, виглядає краще". Сьогодні з урахуванням втрат і поломок Росія все ще здатна тримати біля кордонів близько 400 бойових літаків різних типів і приблизно 360 вертольотів, хоча далеко не всі є ударними.

"Проте вести повномасштабну повітряну кампанію Росія виявилася не здатною від початку війни, а зараз її можливості для такої кампанії лише скоротилися", - йдеться у статті.