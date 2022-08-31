К концу года в РФ почти закончатся снаряды, артиллерия и бронетехника – СМИ

К концу 2022 года в России буде наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники.

Источник: The Insider

Дословно: "Полгода войны для России привели не только к колоссальным невосполнимым потерям в живой силе, но и к огромному расходу вооружений и военной техники: управляемых ракет уже очень мало, снаряды для артиллерии и бронетехника исчерпаются к концу года, а состояние военной авиации не позволяет вести полномасштабную воздушную кампанию.

Из-за санкций Россия не может продолжать полноценное промышленное производство вооружений и пополнять запасы вооружений, быстро подходящие к концу".

Детали: Согласно анализу издания, за полгода агрессии против Украины Россия должна была израсходовать не менее 7 млн снарядов, без учета потерь прифронтовых складов в результате украинских ударов.

"При сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне, Москва уже к концу 2022 года столкнется с настоящим снарядным голодом и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии", - говорится в тексте.

Автор отмечает также проблему износа стволов. При этом, если направляющие на реактивных системах залпового огня при должном обслуживании имеют длительный ресурс эксплуатации, то у нарезных артиллерийских орудий, как и у танковых пушек, стволы изнашиваются гораздо быстрее.

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Как пишет издание, до конца 2022 года износ артиллерии сам по себе приведет к резкому снижению ее эффективности.

Таким образом, ожидаемый снарядный голод должен совпасть с нарастающим дефицитом артиллерийских орудий самих по себе.

При этом, как пишет The Insider, "дела идут вовсе не гладко" и в производстве артиллерии и боеприпасов.

"Будучи отрезанными от поставок западного оборудования, запчастей и материалов и одновременно ограниченными по человеческому капиталу и производительности труда, российские производители артиллерии и боеприпасов неизбежно столкнутся в обозримой перспективе не столько со стагнацией, сколько с сокращением производства", - говорится в тексте.

Также в РФ нарастает дефицит дальнобойных ракет. Однако Россия маскирует растущий дефицит таких ракет обстрелами украинских городов из дальнобойной реактивной артиллерии и использованием комплексов ПВО/ПРО С-300/С-400 для ударов по наземным целям.

Вряд ли у российской промышленности есть потенциал для серьезного увеличения производства ракет по причине не только эмбарго на поставки оборудования и кадровых ограничений, но и по причине сравнительно низкой производительности труда, говорится в тексте.

Также упоминается о возможном дефиците бронетехники. "Даже с учетом подвоза относительно свежей, пусть и не новой бронетехники из войсковых частей и баз хранения львиная ее доля при сохранении высокой интенсивности боевых действий к концу 2022 года должна будет уйти на ремонт, при условии, что не будет уничтожена", - пишет издание.

Оно отмечает, что ситуация в авиации, "на первый взгляд, смотрится лучше". Сегодня с учетом потерь и поломок Россия все еще способна держать у границ Украины порядка 400 боевых самолетов разных типов и примерно 360 вертолетов, хотя далеко не все из них являются ударными.

"Тем не менее, вести полномасштабную воздушную кампанию Россия оказалась не способна с самого начала войны, а сейчас ее возможности для такой кампании лишь сократились", - говорится в статье.