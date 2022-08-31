Росіяни обстріляли ферму в Запорізькій області: близько 1000 одиниць худоби загинули

Росіяни обстріляли сільскогосподарський виробничий кооператив "Росія" у Запорізькій області, в наслідок чого постраждали 2 людини і загинули близько 1000 голів великої рогатої худоби.

Джерело: повідомлення очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха

Дослівно: "31.08.2022 о 01:51 год. рашистами за межами с. Велика Білозерка ( зі степу, в районі полігону твердих побутових відходів) здійснено артелерійський обстріл СВК з красномовною назвою "Росія" а саме, молочно-товарну ферму.

За інформацією місцевих жителів встановлено, що було близько 10 - 12 прильотів по об'єктах ферми, відповідно цього знищено 11 корпусів (3 вціліло), доїльний зал і кормоцех.

На даній фермі було майже 2000 голів КРХ, з них близько половини під час обстрілу загинули ( точну кількість ще не встановлено)".

Деталі: Старух додав, що 2 працівника ферми, чоловік і жінка, зазнали поранень. Чоловік отримав поранення від осколків скла та інших предметів, його забрала швидка (стан задовільний).

ВІДЕО ДНЯ

Жінка отримала контузію і швидка надала їй допомогу.