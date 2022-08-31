Россияне обстреляли ферму в Запорожской области: около 1000 единиц скота погибли

Россияне обстреляли сельскохозяйственный производственный кооператив "Россия" в Запорожской области, в результате чего пострадали 2 человека и погибли около 1000 голов крупного рогатого скота.

Источник: сообщение главы Запорожской ОВА Александра Старуха

Дословно: "31.08.2022 в 01:51 рашистами за пределами с. Большая Белозерка (из степи, в районе полигона твердых бытовых отходов) совершен артеллерийский обстрел СПК с красноречивым названием "Россия", а именно молочно-товарную ферму.

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По информации местных жителей установлено, что было около 10 - 12 прилетов по объектам фермы, соответственно уничтожено 11 корпусов (3 уцелело), доильный зал и кормоцех.

На данной ферме было почти 2000 голов КРХ, из них около половины при обстреле погибли (точное количество еще не установлено)".

Детали: Старух добавил, что 2 работника фермы, мужчина и женщина, получили ранения. Муж получил ранения от осколков стекла и других предметов, его забрала скорая (состояние удовлетворительное).

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Женщина получила контузию и скорая оказала ей помощь.