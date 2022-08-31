Глава МЗС Бельгії визнала, що порушила закон під час візиту в Крим, та попросила вибачення

Міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб пояснила свій візит до окупованого Криму на зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою і визнала порушення при перетині кордону.

Про це йдеться у спільній заяві МЗС України та Бельгії за підсумками зустрічі, пише "Європейська правда".

"Міністерка Лабіб надала роз’яснення щодо своєї поїздки в Україну (Крим): минулого року, як журналістка і режисерка-документалістка, вона відвідала місто Севастополь у Криму в порушення законодавства України.

Реклама:

Як режисерка документальних фільмів вона втілювала проєкт, який демонстрував, як Росія використовувала культуру як силу та пропаганду, і як митці могли жити під утисками у такий складний історичний період. Вона щиро шкодує, що цей візит відбувся за таких обставин. Міністерка Лабіб завжди захищала суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, а також статус Криму як невід’ємної частини України", - йдеться у заяві.

Лябіб особисто запевнила у своїй підтримці та готовності Бельгії сприяти поверненню миру та відбудові України.

"Міністр Кулеба привітав щиру та віддану відданість Бельгії територіальній цілісності України, а також внесок, який вона робить у цьому", - йдеться у заяві.

ВІДЕО ДНЯ

Переговори відбулися у Празі, де проходить неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС.

Кулеба і Лябіб домовилися провести наступну зустріч на майбутній сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, щоб обговорити можливі двосторонні проєкти на підтримку України.

У спільній заяві не згадується про можливість візиту до Києва, попри те, що раніше Лябіб заявляла про таке бажання.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Аджа Лябіб влітку 2021 року їздила до окупованого Криму на фестиваль "Глобальные ценности", який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського.

Вона не приховувала цього факту і відкрито розповідала про поїздку в соцмережах і телеефірах, але це не набуло широкого розголосу до її призначення на посаду глави МЗС.

Вже на посаді Лябіб у День української державності написала українському колезі Дмитру Кулебі листа, в якому висловила підтримку Україні, наголосивши на належності Криму та Донбасу до України.

Читайте також: Ефект Додона. Як глава МЗС Бельгії відмовляється вибачатися за візит у окупований Крим.