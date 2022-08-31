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Глава МИД Бельгии признала, что нарушила закон во время визита в Крым, и принесла извинения

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 17:50
Аджа Лябиб. фото из Твиттера

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб объяснила свой визит в оккупированный Крым на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и признала нарушения при пересечении границы.

Об этом говорится в совместном заявлении МИД Украины и Бельгии по итогам встречи, пишет "Европейская правда".

"Министр Лябиб дала следующее разъяснение относительно своей поездки в Украину (Крым): в прошлом году как журналист и режиссер-документалист она посетила город Севастополь в Крыму в нарушение законодательства Украины.

Как у режиссера документальных фильмов, у нее был проект, чтобы показать, как Россия использовала культуру как силу и пропаганду, и как художники могли жить под сильным давлением в сложный исторический период. Она искренне сожалеет о том, что визит состоялся при таких обстоятельствах. Министр Лябиб всегда защищала суверенитет и целостность Украины в ее международно признанных границах, а также статус Крыма как неотъемлемой части Украины", - говорится в заявлении.

Лябиб лично заверила в своей поддержке и готовности Бельгии содействовать возвращению мира и восстановлению Украины.

"Министр Кулеба приветствовал искреннюю преданность Бельгии территориальной целостности Украины, а также вклад, который она вносит в это", - говорится в заявлении.

Переговоры прошли в Праге, где проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС.

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Кулеба и Лябиб договорились провести следующую встречу на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить возможные двусторонние проекты в поддержку Украины.

В совместном заявлении не упоминается возможность визита в Киев, несмотря на то, что ранее Лябиб заявляла о таком желании.

Напомним, недавно стало известно, что Аджа Лябиб летом 2021 года ездила в оккупированный Крым на фестиваль "Глобальные ценности", который организует Севастопольский театр имени Луначарского.

Она не скрывала этого факта и открыто рассказывала о поездке в соцсетях и телеэфирах, но это не получило широкой огласки до ее назначения на должность главы МИД.

Уже будучи в должности, Лябиб в День украинской государственности написала украинскому коллеге Дмитрию Кулебе письмо, в котором выразила поддержку Украине, отметив принадлежность Крыма и Донбасса Украине.

Читайте также: Эффект Додона. Как глава МИД Бельгии отказывается приносить извинения за визит в оккупированный Крым.

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Темы: КрымБельгияМИД
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