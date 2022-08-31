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ЄС ускладнить видачу віз росіянам і подумає, що робити з мільйонами чинних віз

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 17:49

Міністри закордонних справ ЄС на засіданні у Празі у вівторок вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції у Празі, передає кореспондент "Європейської правди".

"Дотепер угода була частково призупинена для деяких груп людей, чиновників, підприємців. Тепер - повна зупинка", - сказав Боррель. 

За його словами, зупинка дії угоди суттєво зменшить кількість нових віз, які росіянам видають держави-члени ЄС, та запобігатиме "візовому шопінгу" росіян.

Боррель додав, що у ЄС є спільне розуміння того, що шенгенські візи потрібно і надалі видавати росіянам на індивідуальній основі, особливо конкретним групам людей. "Ми не хочемо відрізати себе від тих росіян, які проти війни в Україні, ми не хочемо відрізати себе від російського громадянського суспільства", - пояснив Боррель.

За словами дипломата, серед держав ЄС також є занепокоєння щодо вже виданих мільйонів віз росіянам. Тому міністри доручили розібратися з цим питанням Європейській комісії.

"Ми погодились запросити Єврокомісію вивчити цю складну ситуацію і надати рекомендації", - сказав Боррель.

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На додачу міністри визнали, що ситуація у країнах-сусідках Росії становить виклик для ЄС. Тому міністри погодились, що ці держави можуть ухвалювати заходи щодо обмеження в’їзду росіян на національному рівні відповідно до шенгенського кодексу. 

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто раніше повідомив, що ЄС наразі не буде вводити загальну заборону на туристичні поїздки росіян, оскільки низка країн, у тому числі Угорщина, виступили проти.

Читайте також: Європа без росіян: як переконати держави ЄС закрити кордон для громадян РФ.

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Теми: ЄСРосіявізи
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