Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС ускладнить видачу віз росіянам і подумає, що робити з мільйонами чинних віз

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 17:49

Міністри закордонних справ ЄС на засіданні у Празі у вівторок вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції у Празі, передає кореспондент "Європейської правди".

"Дотепер угода була частково призупинена для деяких груп людей, чиновників, підприємців. Тепер - повна зупинка", - сказав Боррель. 

Реклама:

За його словами, зупинка дії угоди суттєво зменшить кількість нових віз, які росіянам видають держави-члени ЄС, та запобігатиме "візовому шопінгу" росіян.

Боррель додав, що у ЄС є спільне розуміння того, що шенгенські візи потрібно і надалі видавати росіянам на індивідуальній основі, особливо конкретним групам людей. "Ми не хочемо відрізати себе від тих росіян, які проти війни в Україні, ми не хочемо відрізати себе від російського громадянського суспільства", - пояснив Боррель.

За словами дипломата, серед держав ЄС також є занепокоєння щодо вже виданих мільйонів віз росіянам. Тому міністри доручили розібратися з цим питанням Європейській комісії.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми погодились запросити Єврокомісію вивчити цю складну ситуацію і надати рекомендації", - сказав Боррель.

На додачу міністри визнали, що ситуація у країнах-сусідках Росії становить виклик для ЄС. Тому міністри погодились, що ці держави можуть ухвалювати заходи щодо обмеження в’їзду росіян на національному рівні відповідно до шенгенського кодексу. 

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто раніше повідомив, що ЄС наразі не буде вводити загальну заборону на туристичні поїздки росіян, оскільки низка країн, у тому числі Угорщина, виступили проти.

Читайте також: Європа без росіян: як переконати держави ЄС закрити кордон для громадян РФ.

Теми: ЄСРосіявізи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
ЄС
Кулеба перерахував задачі України та ЄС, які планують виконати до грудня
Президентка Грузії починає "турне за кандидатський статус" у Європі, попри відсутність згоди уряду
Франція хоче встановити мінімальну вартість перельотів у ЄС: вдарить по лоукостерах
Останні новини
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
Усі новини...
Реклама: