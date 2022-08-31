ЕС усложнит выдачу виз россиянам и подумает, что делать с миллионами действующих виз

Министры иностранных дел ЕС на заседании в Праге во вторник решили полностью остановить соглашение об упрощении визового режима с РФ и поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Праге, передает корреспондент "Европейской правды".

"До сих пор соглашение было частично приостановлено для некоторых групп людей, чиновников, предпринимателей. Теперь - полная остановка", - сказал Боррель.

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По его словам, остановка действия соглашения существенно уменьшит количество новых виз, которые россиянам выдают государства-члены ЕС, и будет предотвращать "визовый шопинг" россиян.

Боррель добавил, что у ЕС есть общее понимание того, что шенгенские визы нужно и дальше выдавать россиянам на индивидуальной основе, особенно конкретным группам людей. "Мы не хотим отрезать себя от тех россиян, которые против войны в Украине, мы не хотим отрезать себя от российского гражданского общества", – пояснил Боррель.

По словам дипломата, среди государств ЕС также есть обеспокоенность относительно уже выданных миллионов виз россиянам. Потому министры поручили разобраться с этим вопросом Европейской комиссии.

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"Мы согласились пригласить Еврокомиссию изучить эту сложную ситуацию и предоставить рекомендации", – сказал Боррель.

Вдобавок министры признали, что ситуация в странах-соседках России составляет вызов для ЕС. Поэтому министры согласились, что эти государства могут принимать меры по ограничению въезда россиян на национальном уровне в соответствии с шенгенским кодексом.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что ЕС пока не будет вводить общий запрет на туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против.