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Школи в Криму називатимуть на честь росіян, які воюють проти України

"Українська правда"Середа, 31 серпня 2022, 18:00
Школи в Криму називатимуть на честь росіян, які воюють проти України
Клас, фото КМДА

Так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов заявив, що кримським школам надаватимуть імена учасників "спецоперації", а школярів будуть "патріотично виховувати", пояснюючи їм причини війни РФ проти України.

Джерело: Аксьонов в Telegram

Деталі: В школах Криму розширили программу так званого "патріотичного виховання дітей". Самопроголошена місцева влада заявила, що на фасадах відкриватимуть меморіальні дошки учасників "спецоперації", тому що діти нібито "мають знати ці імена". 

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Крім того, тиждень у школі в Криму починатиметься з "урочистого підняття прапору РФ та виконання гімну" країни-агресора. Зі школярами обговорюватимуть цілі так званої СВО в Україні та "пояснюватимуть" їм, чому Росія напала на Україну. 

Введено программу "Разговоры о важном", де на уроках діти слухатимуть про те, що окупанти вважають патріотизмом та вихованням громадянина. Також Аксьонов заявив, що у шкільній програмі буде військово-патріотичне виховання та початкова військова підготовка, не уточнивши деталей.

Теми: КримосвітаРосія
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