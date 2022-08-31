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Школи в Криму називатимуть на честь росіян, які воюють проти України

"Українська правда"Середа, 31 серпня 2022, 18:00
Клас, фото КМДА

Так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов заявив, що кримським школам надаватимуть імена учасників "спецоперації", а школярів будуть "патріотично виховувати", пояснюючи їм причини війни РФ проти України.

Джерело: Аксьонов в Telegram

Деталі: В школах Криму розширили программу так званого "патріотичного виховання дітей". Самопроголошена місцева влада заявила, що на фасадах відкриватимуть меморіальні дошки учасників "спецоперації", тому що діти нібито "мають знати ці імена". 

Крім того, тиждень у школі в Криму починатиметься з "урочистого підняття прапору РФ та виконання гімну" країни-агресора. Зі школярами обговорюватимуть цілі так званої СВО в Україні та "пояснюватимуть" їм, чому Росія напала на Україну. 

Введено программу "Разговоры о важном", де на уроках діти слухатимуть про те, що окупанти вважають патріотизмом та вихованням громадянина. Також Аксьонов заявив, що у шкільній програмі буде військово-патріотичне виховання та початкова військова підготовка, не уточнивши деталей.

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Теми: КримосвітаРосія
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