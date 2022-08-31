Школы в Крыму будут называть в честь россиян, воюющих против Украины

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымским школам будут давать имена участников "спецоперации", а школьников будут "патриотически воспитывать", объясняя им причины войны РФ против Украины.

Источник: Аксенов в Telegram

Детали: В школах Крыма расширили программу так называемого "патриотического воспитания детей". Самопровозглашенные местные власти заявили, что на фасадах будут открывать мемориальные доски участников "спецоперации", потому что дети якобы "должны знать эти имена".

Кроме того, неделя в школе в Крыму будет начинаться с "торжественного поднятия флага РФ и исполнения гимна" страны-агрессора. Со школьниками будут обсуждать цели так называемой СВО в Украине и "объяснять" им, почему Россия напала на Украину.

Введена программа "Разговоры о важном", где на уроках дети будут слушать о том, что оккупанты считают патриотизмом и воспитанием гражданина.

Также Аксенов заявил, что в школьной программе будут военно-патриотическое воспитание и начальная военная подготовка, не уточнив деталей.