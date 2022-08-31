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Школы в Крыму будут называть в честь россиян, воюющих против Украины

"Украинская правда"Среда, 31 августа 2022, 18:00
Школы в Крыму будут называть в честь россиян, воюющих против Украины
Класс, фото КГГА

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымским школам будут давать имена участников "спецоперации", а школьников будут "патриотически воспитывать", объясняя им причины войны РФ против Украины.

Источник: Аксенов в Telegram

Детали: В школах Крыма расширили программу так называемого "патриотического воспитания детей". Самопровозглашенные местные власти заявили, что на фасадах будут открывать мемориальные доски участников "спецоперации", потому что дети якобы "должны знать эти имена".

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Кроме того, неделя в школе в Крыму будет начинаться с "торжественного поднятия флага РФ и исполнения гимна" страны-агрессора. Со школьниками будут обсуждать цели так называемой СВО в Украине и "объяснять" им, почему Россия напала на Украину.

Введена программа "Разговоры о важном", где на уроках дети будут слушать о том, что оккупанты считают патриотизмом и воспитанием гражданина.

Также Аксенов заявил, что в школьной программе будут военно-патриотическое воспитание и начальная военная подготовка, не уточнив деталей.

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Темы: КрымобразованиеРосcия
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